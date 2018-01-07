迈阿密热火103-102险胜犹他爵士

迈阿密热火在周日下午以103-102战胜犹他爵士。泰勒约翰逊和德拉季奇得到了全队最高的16分。

1. 理查德森的制胜一击

如果你本赛季看了很多场热火的比赛，你应该会知道今年理查德森的表现有多么出色。

是的，是时候将周日下午这场比赛的表现加入他的高光集锦了。

面对爵士，理查德森在第四节得到了热火最高的7分，同时也包括了这个在比赛还有5.1秒的准绝杀进球，并最终帮助热火103-102战胜爵士。

关键.

当然，理查德森在防守端的表现一样非常出色，他在整场比赛出色的防守了多名热火球员。在最后时刻，这名24岁的球员也完成了对多诺万·米切尔的防守并迫使对手出现失误，热火在关键时刻获得进攻机会。

理查德森本场比赛11投6中得到了14分，全队最高的7个助攻，3个篮板，2个抢断和2个盖帽。

2. 泰勒约翰逊的全能表现

即使泰勒约翰逊在上半场已经发挥出色，他在第一节最后时刻哨响前帮助热火打进最后一击。

…他在第三节5投3中也帮助热火在比赛中紧紧咬紧对手。

自然而然，他在第四节投机了关键3分球。

同时我们必须要感谢理查德森在这个时候抢下的这个进攻篮板。

本场比赛他得到了16分，2个篮板，2个助攻和球队最高的9的效率值。

3. 德拉季奇稳定发挥

当德拉季奇有一个缓慢的开头，但是他在第三节开始找到自己的状态，他在这段时间里一人得到了8分，其中包括了这个面对卢比奥和费沃尔防守的上篮。

德拉季奇简单的持续进攻篮筐，并罚进罚球。

德拉季奇得到了16分6个助攻3个篮板。

其他要点：

-在第二节詹姆斯约翰逊完成了很多的精彩的传球和内线突破得分，他同时在第四节完成了一个哨响前的后撤步3分球。

詹姆斯约翰逊12投6中得到了13分，11个篮板和3个助攻。

下一场比赛：

-迈阿密热火将开始连续两场的客场比赛，他们将在周二晚上7点30分客场挑战多伦多猛龙。接下来他们将会客场挑战密尔沃基雄鹿。你可以从这里购买球票.