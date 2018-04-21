迈阿密热火102:106不敌费城76人

迈阿密热火在东部季后赛第一轮中以102-106惜败费城76人。德怀恩·韦德得到了热火最高的25分，费城76人现在大比分3-1领先。

1. 韦德拼尽全力

韦德在关键时刻的表现真的太出色了。

就像他在职业生涯里做过很多次，韦德在比赛第四节10投5中得到了12分，同时他完成了这个面对萨里奇和恩比德的高难度2+1。

不幸的是这在比赛最后还不够。

韦德得到了本场比赛最高的25分，3个篮板，3个抢断和1个助攻。

2. 德拉季奇保持他的精彩表现

德拉季奇在第四场的上半场表现非常抢眼，他在全场进攻中得到了许多关键的得分。

感谢他在比赛中的精彩防守，斯洛文尼亚人在半场前完成了一个精彩的抢断＋灌篮。

是的，他扣篮了！

随着比赛的进行，德拉季奇本场比赛继续在半场保持稳定，并完成了很多精彩的得分。

德拉季奇本场比赛得到了20分，4个抢断和3个助攻。

3. 理查德森保持积极

从比赛开始，理查德森就从防守端保持足够努力。

怎么样呢?

他在本次比赛中得到了球队最高的7个抢断，其中包括了这个帮助白边在恩比德头上完成扣篮。

理查德森本场比赛得到了10分，7个助攻，5个篮板和7个抢断。

Other Takeaways:

-阿德巴约在本场比赛中保持足够的冲劲，他在韦德送出精彩空接下完成了一个惊世扣篮。

同时很快他就造成了恩比德出现进攻犯规，并点燃了整个球馆。

这个新秀一如既往的保持在面对恩比德时让对手出现巨大麻烦。

需要更多的证明吗？

让我们来看看他在第四节的表现吧：

这就是迈阿密热火篮球。

阿德巴约得到了2分，5个篮板和1个盖帽。

-尽管最终输掉了比赛，白边在本场比赛不惧外界干扰完成了很多精彩的表现。

除了他在第三节完成了一个对西蒙斯的精彩封盖外。

他还在第四节抢下这个关键进攻篮板并打进这个在最后时刻的关键得分。

白边9投6中得到了13分和球队最高的13个篮板。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周二晚上客场挑战费城76人，如果有必要的话，周四晚上热火将在主场迎战费城76人。你可以从这里购买球票.