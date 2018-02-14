迈阿密热火102-104惜败费城76人

迈阿密热火在周三晚上102-104惜败费城76人。詹姆斯约翰逊得到了热火最高的22分。

1. 詹姆斯约翰逊再次做到了

有进攻欲望的詹姆斯约翰逊是最强的詹姆斯。

在面对猛龙时打出精彩表现后，在面对费城的比赛中詹姆斯约翰逊继续做到了他想要做的。

特别是詹姆斯约翰逊在第二节得到了11分，他在外线投进了几个精彩的进球，同时最让人印象深刻的表现就是他的这个内线突破后的2+1进球。

詹姆斯约翰逊从下半场一开始开始就表现的极其积极，他在比赛中成功的稳定了热火的进攻，同时在下半场帮助热火组织进攻。

放手时，这名30岁的球员也能够努力的盯防本席梦思和布克。

詹姆斯约翰逊10投8中得到了22分，5个助攻，4个篮板1个抢断

2. 德拉季奇的精彩开头

德拉季奇在周二晚上找到了前天晚上的状态，他在上半场就得到了16分，其中包括这个上半场的精彩得分。

德拉季奇出色的突破和外线3分一直帮助他保持火力。

即使他在比赛的下半场并没有得到那么多分，但是这并不会抹灭他在上半场的功劳。

德拉季奇本场比赛得到了18分，4个助攻，3个篮板。

3. 白边的攻防两端保持给力

没有人会感到惊讶，哈桑怀特塞德在面对费城76人的比赛中完成了一系列的精彩扣篮。

…但是他本场比赛最重要的是在防守端的表现。

这个大个子出色的轮转和敏锐的防守意识帮助他在比赛中取得了3个盖帽。

白边一共得到了16分10个篮板和5的效率值，以及我们之前提到的3个盖帽。

下一场比赛：

-热火的下一场比赛将在2月23日周五客场挑战新奥尔良鹈鹕，之后热火会回到主场，他们将在主场迎战孟菲斯灰熊。你们可以从这里购买球票。.