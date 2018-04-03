迈阿密热火101:98战胜亚特兰大老鹰

迈阿密热火在周二晚上与亚特兰大老鹰的比赛中以101-98战胜对手。德拉季奇得到了热火最高的22分。

1. 理查德森锁定胜局

虽然理查德森在比赛中没有贡献很多的得分，但是他在防守端的表现帮助热火最终赢下了这场关键的比赛。

怎么样呢？

让我们看看他是如何封盖李和考林斯的。

非常精彩.

整场比赛中，理查德森在比赛中防守了多名球员包括了李，泰勒和多瑟。

理查德森本场比赛得到了9分，5个篮板，2个助攻和1个抢断，2个盖帽。

2. 稳定发挥的德拉季奇

德拉季奇倾尽自身的进攻方式来帮助热火赢下这场比赛，他不断的突破内线，从挡拆后完成中距离跳投，同时完成外线3分球。

特别是他在第三节4投3中得到了8分，同时他在抢断后完成了一个无私的传球帮助詹姆斯约翰逊轻松扣篮。

德拉季奇14投9中得到了22分，他还得到了10个篮板，3个助攻，3个抢断和全队最高21的正负值。

3. 白边从比赛一开始就进入状态

简单的说，白边从比赛一开始就迅速的找到了自己的状态，在第一节他就贡献了3个盖帽！

当然白边本场比赛最精彩的表现在第四节，他帮助热火取得了领先。

白边13投7中得到了18分，12个篮板和20的正负值以及3个盖帽。

其他要点：

-在经过了开头迅速的找到状态，泰勒约翰逊的关键3分球帮助热火第四节完成了逆转。

泰勒约翰逊11投5中得到了12分，4个篮板，3个助攻，2个盖帽和17的正负值。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会前往亚特兰大，他们将在周三晚上7点30分客场再战老鹰。迈阿密热火将在周五前往纽约，他们将在下周一主场面对雷霆。你可以从这里购买球票。