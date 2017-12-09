迈阿密热火101:89战胜布鲁克林篮网

迈阿密热火在周六晚上101:89战胜布鲁克林篮网。德拉季奇和泰勒约翰逊得到了热火最高的20分。

1. 温斯洛的职业生涯之夜

当温斯洛在周六晚上打出了他职业生涯中最佳进攻之一。

这名21岁的前锋得到了职业生涯最高的4个3分球，同时他在比赛中没有浪费任何3分球的出手机会。总而言之，温斯洛找到了他最舒服的进攻位置，很好的完成了队友为他创造的机会。

这名前锋在防守端最精彩的表现于来自下面这镜头：

整场比赛中他还很好的放手对面多个锋线球员，并且出色完成了人物。

总而言之，这名前杜克球员得到了赛季最高的15分，6个篮板和2个盖帽。

2. 詹姆斯约翰逊的爆破点

詹姆斯约翰逊从比赛一开始就表现出很强的个人能力，他的多个欧洲步和一系列跳投，但是没有什么可以和这个进球相比的。

天哪，这是一个怎么样的扣篮。

他在第三节的这个盖帽也气势十足。

詹姆斯约翰逊13投7中得到了17分，7个篮板，3个助攻，2个盖帽和1个抢断。

3. 德拉季奇的后端发力

在经过了比赛的缓慢开始，德拉季奇迅速在下半场重新找到了自己的感觉，这名斯洛文尼亚人在下半场得到了他20分中的14分，并且命中率10投6中，其中包括了这个快速抢断加一条龙得分。

本场比赛他得到了20分，7个篮板，3个助攻和16的效率值。

4. 泰勒约翰逊会在你头上得分的

记得泰勒约翰逊上一场面对马刺时的精彩表现吗？是的，在周六晚上他再次复刻了这个状态。

这名25岁的球员在上半场就9投7中得到了18分，整场比赛他11投8中得到了20分。

其他要点:

-阿德巴约上演扣篮的暴力美学

同时让我们不要忘记他在第三节这个惊天大火锅:

阿德巴约本场比赛得到了2分，5篮板，2助攻和球队最高的20的正负值。

下一场比赛:

-迈阿密热火现在会前往孟菲斯，他们将在周一晚上客场挑战灰熊。热火的下一个主场比赛将会在周三晚上面对开拓者。你可以从这里购买球票.