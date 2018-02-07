迈阿密热火101-109惜败休斯敦火箭

迈阿密热火周三晚上109-101惜败休斯敦火箭。约什·理查德森和德拉季奇都得到了30分。

1. 理查德森的职业生涯之夜

即使理查德森在本赛季已经有着多次精彩的表现，周三晚上的比赛绝对是最佳的。

从比赛开始，这名24岁的球员在本场比赛绝对是上升到了另外一个级别的表现。一旦他开始运转起来，他就再也没有停下来。

理查德森在比赛中出色的进攻篮下，这也使得球队在第三节变得完成不一样了。

理查德森在这段时间投进了3个3分球，并得到了12分。

让我们看看他这个精彩的打高板上篮。

他在第四节持续保持手感，并且在本场比赛中投进了职业生涯最高的7个3分球。7个！

在防守端，他也出色的完成了对哈登和保罗的防守，在他的防守下詹姆斯哈登和保罗的进攻也出现了不小的困难。

他在第三节还出色的完成了一个精彩的封盖。

理查德森得到了5个助攻，4个篮板，1个抢断，1个背后封盖和职业生涯最高的30分，本场比赛他20投11中，外线3分球9投7中。

2. 德拉季奇的疯狂第二节

当热火在比赛第二节还有6分40秒时还落后火箭14分时，德拉季奇挺身而出，改变了场上的局势。

怎么样做到的呢？

德拉季奇本场比赛4投4中得到了13分，不论是外线3分，内线突破还是挡拆后的中路跳投都非常出色。

他本场比赛17投11中得到了30分，德拉季奇得到了球队最高的6个助攻。

3. 白边发挥出自身的优势

即使白边在比赛中出色的利用了自己的身体优势在比赛开头就面对卡佩拉打出精彩进攻，他本场最精彩的表现莫过于面对内内的第二节的这个进球。

整场比赛这个7尺大个子得到了16分，17个篮板，1个助攻和3的效率值。

比赛记录：

-艾灵顿（右肩膀拉伤），奥利尼克因伤缺席。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周五晚上结束他们的主场赛程。本场比赛将于晚上8点开始。你可以从这里购买球票.