迈阿密热火100-93战胜芝加哥公牛

迈阿密热火在周日下午客场100-93战胜芝加哥公牛。德拉季奇得到了球队最高的24分。

1. 德拉季奇确立胜局

球队在第四节的比分变得非常接近，德拉季奇帮助热火确定了最后的胜果。事实上这名斯洛文尼亚的后卫在最后一节，6投4中得到了14分。没有什么比他和奥利尼克的这个配合更加让人眼前一新了。

同时你一定还记得在比赛还有49.8秒，他的这个致命3分成功帮助热火以98-86领先对手：

他11投7中得到了球队最高的24分，同时他还贡献了3个助攻。

2. 詹姆斯约翰逊的进攻

就像德拉季奇一样，詹姆斯约翰逊6投5中得到了11分。同时他还成功的面对柴布斯打进这个2+1：

同时本场比赛，詹姆斯约翰逊很出色利用自己的挡拆帮助队友获得出手空间。

这名前锋本场比赛9投7中得到了15分，7个篮板和球队最高的6个助攻。

3. 艾灵顿的黄金手

还记得面对森林狼时艾灵顿的精彩表现吗？是的，周日晚上他再次做到了。我们在周日晚上看到了这样的艾灵顿。

同时在本场比赛中艾灵顿出色完成了对对手的防守，很好的干扰了对方后卫。

艾灵顿8投5中得到了19分，2个篮板，2个助攻和1个抢断。

其他要点：

-温斯洛在比赛中完成了这样的精彩旋转步上篮

同时还有这个下半场开头的精彩抢断：

温斯洛得到了4分8个篮板2个助攻。

下一场比赛:

-迈阿密热火现在将前往克利夫兰，他们将在周二晚上7点客场挑战克利夫兰骑士队。迈阿密热火的下个主场比赛将会在周五。12月1日他们将会在主场迎战夏洛特黄蜂。你可以从这里购买球票.