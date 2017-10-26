马刺 117-热火 100 比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上100:117圣安东尼奥马刺。泰勒约翰逊得到了23分。

1. 德拉季奇的表演

德拉季奇总是时刻准备着这些重要的比赛。

这个斯洛文尼亚人在比赛一开始就开始进入状态。在比赛一开头就得到了10分，他们在比赛下半场也很好的打出了进攻。比赛第三节就有一个这样的完美例子。

当这些都完成了，德拉季奇16投9中得到了20分，4个篮板。

2. 泰勒约翰逊的转变

在经过了赛季开头的沉默，泰勒·约翰逊在面对马刺的比赛中改变了这个状态。这名25岁的球员在上半场就得到了13分。

你一定不会忘记他在第四节的这个扣篮

他得到了全队最高的23分，同时还有3个助攻。

3. 斑!

阿德巴约将不会忘记这个夜晚.

这个新秀在周三开始了他的第一个赛季的首发，他展现出他有多么的危险。

需要证明吗？

在这场比赛的开始，这名前肯塔基的球员很好的完成了侧翼的辅助，并且完成了对穆雷的封盖。

阿德巴约得到了4分，8个篮板和1个盖帽。

其他的要点:

-詹姆斯·约翰逊将会在第四节帮助热火缩小间隙，他在最后时刻得到了14分。这名30岁的球员是热火的主要控球球员，他也很好的完成了对篮下的进攻。约翰逊最终得到了21分和全队最高的9个篮板，4个助攻。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周六面对波士顿凯尔特人，你可以从这里购买球票.