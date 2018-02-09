莱利：“我们重新变回迈阿密韦德郡”
Photo Credit: Nathaniel S. Butler
by Shuaihu Zhong
Posted: Feb 09, 2018
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在周四交易截止时间前，迈阿密热火用2024年第二轮的一个收保护的选秀权交易得到了德怀恩·韦德。
迈阿密热火主席-帕特·莱利，他在电话会议中谈到这些：
关于交易截止日
“我们又经历了一次交易截止日，这已经是我的第47年的交易截止日了，我认为这是我身为为球队主席乃至我个人心中最伟大的交易之一。我非常高兴我们能够完成这个交易，不论是在竞技角度上说还是从别的方面上，我认为这个交易给我们的帮助非常巨大，让我们有了更强的竞争力。”
关于获得德怀恩·韦德
“当韦德离开的时候，是一个非常悲痛的日子。当现在他回来的时候，这又一个太美妙的日子。”
“现在是时候去努力拼搏在季后赛抢下一个好的位置，或者是闯入季后赛了。我根本没有想到在没有失去太多的球队球员下能得到比他更加优秀的球员了。能够得到韦德的帮助，这绝对是一个非常重磅的交易。”
关于获得巴比特
“我们都很喜欢巴比特，我们希望在今年夏天签下巴比特，但是我们最终人员满了。斯波很喜欢他。他非常喜欢卢克能在场上拉开空间，当我们看到他在上个赛季投进的3分球数，即使是一个很小的样本，他在全部球员里也是高于平均水平的。”
韦德在球队是什么位置呢？
“他能突破，能组织进攻，能投篮。同时他有着那种对手高压防守下进球的奇幻能力，他还有很多别的秘密武器。现在维特斯缺阵，韦德回归，他非常适合我们球队。”
“同时韦德在比赛最后时刻的表现也是独一无二的。我不认为他已经失去这种能力了。”
他对球队的看法
“我们有着一支目标单纯的队伍，我们都希望可以赢下比赛。我承认在接下来的赛程中，我们将会面对很多的困难，但是大约有6-7支球队跟我们有着一样的期望，我们都希望可以闯入季后赛。我认为所有这些疯狂冲击季后赛的球队都会让联盟顶尖的球队感觉到恐惧。”
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