韦德生涯八大时刻之主场白系列

每当韦德出现在场上时，你就会知道神奇的事情可能就快发生了。

在韦德身着热火球衣的13年生涯里，他似乎做到了一切你能想象的。

脚踝粉碎者式的过人和欧洲步？没错。

迷踪步？还是虚晃跳投？多到难以想象。

比赛制胜球？

不论你是从什么时候开始追随迈阿密热火，你一定或多或少了解一些韦德的表现。

让我们一起回顾下韦德身着热火白色球衣时的一些精彩时刻。

2004年4月18日：神奇的开始

有些能力是韦德与生具来的

当迈阿密热火与黄蜂在季后赛首轮第一场比分在结束前达成79平的时候，韦德面对拜伦·戴维斯完成了一个杀手级的过人并打进制胜球。

托尼·费伦提诺说，“范甘迪将球交给了这名新秀，他成功了！”

2006年2月2日：奥尼尔和韦德

这是一场非常有趣的比赛。

在2005年东部决赛中被淘汰后，韦德和奥尼尔在新赛季有一个共同的目标。

当你将两名在NBA历史上排名前50的球星放在一起的时候，你就可以创造出下面这样的精彩表现。

再见啦, 萨沙·帕夫洛维奇!

2006年5月29日：韦德变得更强

你必须会记得这个进球

迈阿密热火在2006年东部决赛中对活塞取得了3-1的大比分领先，韦德完成了职业生涯中最难之一的进球。

他甚至都没有看篮筐！

这就是热火的闪电。

2006年6月13日：我不会想要这样离开。

在热火关键的总决赛第三场，这样一场关键的比赛中。

达拉斯小牛在第四节一度领先13分，看起来热火就要输掉这个系列赛了。

然后这个发生了：

“我记得我叫了个暂停。我将战术板放在那里，每个球员都可以看到。韦德起身了说“现在我们还有一个原因要继续战斗下去，我们不会这样走出球馆”然后他起身并在场上表现出他的强硬。

从那之后，韦德得到了热火最后20分的12分，7投5中的投篮和3罚2中的罚球。

可能这就是韦德的顽强。

很快韦德完成了一个关键的抢断来确保比赛最终胜利。

2009年2月28日：这是我的地盘！

当然大多数球迷都记得韦德那个关键抢断和制胜3分球，并站在技术台上大喊“This is my house.”然而这并不是第一次他这么说。

在大约一周前，热火与尼克斯比赛中，纽约尼克斯在比赛中已经确定了大比分领先，但是韦德在连续两次被放倒并且嘴唇流血后，尼克斯就完了。

这名未来名人堂球员得到了热火最终32分中的22分并成功完成了大翻盘，他在比赛还有4分20秒时的中投帮助热火取得了2分领先。

一个半月后，韦德再一次从尼克斯身上得到了职业生涯最高的55分。

2009年11月12日：骑扣瓦莱乔

在詹姆斯和韦德成为队友之前，他们就有着这样一场正面的较量。

当韦德拿下了防守篮板后，他从瓦莱乔头上完成了一个扣篮。

这是一个什么样的扣篮！

2011年5月3日：韦德招牌迷踪步

在三巨头时期，迈阿密热火最大的敌人就是波士顿凯尔特人。即使迈阿密热火在2011年和2012年连续两年击败凯尔特人，但是这都是异常艰难的比赛。

韦德用他的表现一次次将球馆点燃，其中包括了韦德这个面对加内特防守的欧洲步。

2016年5月9日：战胜猛龙

Oh, 韦爸爸.

韦德在第四节和加时中真是无人能挡，他在东部第四场中一个人得到了11分，自然也包括了下面这个得分。

你肯定会喜欢的.

可能你会希望在接下来的季后赛中再次看到韦德的神迹。

时间会给出答案的.

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