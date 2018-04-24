G5迈阿密热火与费城76人比赛前瞻

迈阿密热火在周二晚上客场挑战费城76人，这将会是热火与76人季后赛系列赛中第5场。76人现在大比分3-1领先热火。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 从费城76人在第四场比赛中末端超车并赢下比赛中我们了解到什么？

可能这个数据说出来并不让人舒服，但是76人是从1986年后唯一一支季后赛球队能够在出现了26次以上的失误下赢得比赛的。很明显大比分3-1落后并G5将在客场举行，对于热火来说将不会轻松，但是这就是事实。

这些失误很大一部分因素就是热火的18个抢断，热火在比赛大部分时间都取得了10分左右的领先，他们积极的冲击对手的传球路线，击落对手的传球（连续第3场达到20次），同时也让76人的3分球命中率达到了22.6%。这是一场我们可以期待的热火模式的比赛，不论是从防守上还是身体对抗强度上。

尽管如此76人还是完成了翻盘，他们的伊利亚索瓦得到了6分快速进球，其中包括了一个高难度3分球，这也帮助他们在比赛第四节开始前仅仅落后4分。然后76人的防守开始产生作用，他们让热火在最后一节仅仅得到了19分。你可能已经打出了你最好的水平，但是在这种比分接近的比赛中，一点点小失误都会导致很大的改变。

2: 热火在本场比赛中有什么调整来帮助他们将系列赛拖至第6场？

主教练斯波将会仔细的审视前几场比赛，不论是从对战排位还是防守与进攻的安排。但是虽然他会对这些做出一定调整，但是很确定的是他不会对有太大的变化。当你在大比分1-3落后时，你往往会觉得该有一个大的变化了，但是有时候就像我们之前说过的，最好的调整就是球员在比赛中表现的更好。热火已经在比赛中表现的非常出色了，但是如果想要赢下接下来的比赛，他们还需要更上一层。斯波在这个系列赛中说过很多次的一句话：“这是一个挑战。”

3: 热火在本系列赛中每场比赛在半场时都会有领先，但是他们应该如何将优势保持到比赛结束呢？

韦德在第四场比赛后着重谈到了76人是那种能够让你为每一个细微错误买单的球队。如果你在比赛中有几分钟断了电，那么这些时间就会让你付出代价。

我们在这里说的可不是热火的防守,他们在整场比赛中防守都表现的非常出色。往往是因为进攻上出现了困境，他们的手感下滑或者是投失那些空位3分，这些失误都会让比赛局面发生改变，特别是在周六晚上的第三节比赛中，热火就是被这样的小雪球越滚越大后，最终被76人赶上。本赛季热火都有这样的一个趋势，他们有时候在单节得分中超过对手26-28分，但是在比赛最后6分钟时反而落后1分，这种趋势似乎在季后赛中继续出现。

斯波说他现在期望能够在本赛季看到球队能够在整场比赛中保持足够稳定。他已经为此作出了非常多的努力，但是热火还是需要在进攻上做的更好来实现他们的反超。你必须要在面对精英级别的防守下去证明自己的实力。机会是留给有准备的人的，热火在比赛中还是有能力去找到进攻，例如德拉季奇和韦德在白边或者阿德巴约挡拆后的突破得分，或者是热火内线的冲击篮筐。我们将会在本场比赛看到他们会给我们带来什么样的变化。

比赛记录：