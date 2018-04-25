G5:迈阿密热火91:104不敌费城76人

迈阿密热火在周二晚上以91-104不敌76人。奥利尼克得到了全队最高的18分，费城以4胜1负的战绩赢下了这个系列赛。

1. 泰勒约翰逊的突出表现

泰勒约翰逊从比赛开头就表现出不一样的姿态，他充分的利用了自己的突破，混合了跳投和抛投在上半场得到了多次得分。

泰勒约翰逊在第三节因为犯规麻烦提早坐到了板凳上，但是他在之后第四节完成了两个关键的3分球帮助热火将比分缩小。

防守端他也出色的完成了对贝里纳利和罗迪克的防守任务，但是最终在比赛还有4分53秒时因为6次犯规被罚出。

25岁的泰勒本场比赛11投7中得到了16分，1个篮板和1个助攻。

2. 全能的奥利尼克

奥利尼克一如既往的保持篮球的传动，她出色的利用了自己的技术和突破能力，在第三节完成了这样一个精彩的2+1进球。

奥利尼克在第四节更是4投3中得到了7分。

奥利尼克本场比赛得到了热火最高的18分，8个篮板，6个助攻和3个抢断。非常全面的数据。

3. 韦德的稳定

在第二节开头，韦德就经常组织球队的进攻，同时偶尔担当起防守西蒙斯的任务：

韦德在比赛最后努力帮助热火追赶比分，并完成了这个精彩的反手高难度上篮。

36岁的韦德得到了11分5个篮板5个助攻和全队最高的7的正负值。