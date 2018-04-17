G2:热火113-103击败76人

迈阿密热火在周一晚上的季后赛首轮第二场中113:103客场战胜费城76人。德怀恩·韦德得到了热火最高的28分，现在总比分1-1平。

1. 韦德终结比赛

可能韦德就是为了这些时刻而出生的。

就像埃里克·里德说的，这绝对是一个手术刀时间。

这个进球非常关键，韦德从比赛一开始就迅速进入状态，半场9投8中得到了惊人的21分。

防守端，这名36岁的老将包揽了多人的防守任务，其中包括了本·席梦思。

本场比赛他16投11中得到了全队最高的28分，7个篮板，3个助攻，2个抢断和全队最高的16的正负值。

谈论一些伟大的时刻吧。

2. 无所不在的詹姆斯约翰逊

简单的说，詹姆斯约翰逊在面对76人时可以说是无所不能。

从比赛中面对西蒙斯是时完成的出色防守，到他多次的冲击篮下得分，詹姆斯约翰逊可以说是让费城76人特别头疼的角色。

即使你可以选出一系列有影响力的表现，这个底线3分球帮助热火在76人疯狂追分时迎头重击。

詹姆斯约翰逊本场比赛7投7中得到了7个篮板，5个助攻，3个抢断和1个盖帽。

3. 德拉季奇成功强势反弹

在经历了第一场比赛的失败后，本场比赛德拉季奇改写了自己的剧本。

德拉季奇从比赛一开头就不断的加快进攻节奏，他在比赛中继续利用队友的挡拆完成一系列精彩的得分。

德拉季奇本场最重要的得分来自于他在比赛还有2分25秒时这个关键的中距离投篮，帮助热火104-96取得领先。

德拉季奇本场比赛14投8中得到了20分，4个篮板，3个助攻和11的正负值。

其他要点:

-当理查德森在第三节得到了8分，其中包括了这个面对萨里奇的精彩追冒。

…当然你不会忘记他在第四节的这个高难度突破上篮。

理查德森得到了14分，5个篮板，3个助攻和3个盖帽。

-温斯洛出色的回应了西蒙斯，同时他在第二节成功制造了对手的进攻犯规

热火精神.

同时他还得到了2分，3个篮板，1个盖帽和8的正负值。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会回到主场，第三场比赛将于周四晚上7点开始。你可以从这里购买球票.