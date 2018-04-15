G1迈阿密热火103-130不敌76人

迈阿密热火在周六晚上首轮第一场以103-130不敌费城76人。奥利尼克得到了热火最高的26分。

1. 奥利尼克知道怎么做

奥利尼克对季后赛并不陌生。

还记得他在2017年季后赛第7场面对奇才的表现吗？

虽然热火最终没能取得胜利，但是奥利尼克明显已经准备好如何去在比赛一开头就拧足了马力。

奥利尼克在上半场8投5中得到了14分，其中包括了这个面对萨里奇的精彩上篮:

随着比赛的进行，奥利尼克在进攻端持续发挥出巨大的作用。他同样在面对考文顿时完成了一个精彩防守。

奥利尼克本场比赛13投9中得到了26分，同时他还贡献了7个篮板，2个助攻。

2. 詹姆斯约翰逊的开场

在整个上半场，詹姆斯约翰逊面对萨里奇都表现的非常具有侵略性，他积极的冲向篮下，并在外线时刻寻找着3分出手的机会。

让我们看看他在第二节下半段的表现。

在防守端，詹姆斯约翰逊的努力防守让西蒙斯进攻出现了不少麻烦。

詹姆斯约翰逊本场比赛9投5中得到了13分，4个助攻和3个篮板。

3. 温斯洛专注于他的任务

即使本场比赛最终没能走向热火的这一边，但是温斯洛整场比赛都非常努力，一直不会放弃。他在比赛中除了组织球队进攻还防守了对面多名球员。

让我们看看他在第二节的这个进攻篮板后的补篮。

温斯洛8投4中得到了9分，7个篮板和5个助攻。

下一场比赛:

-第二场季后赛将于周一晚上8点开始。迈阿密热火将会在这之后回到迈阿密准备第3，4场比赛。你可以从这里购买球票.