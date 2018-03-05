菲尼克斯太阳和迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上客场挑战菲尼克斯太阳。迈阿密热火在11月8日与太阳的比赛中以126-115战胜对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在上一场热火与活塞的比赛中，最终热火是如何拿下这场比赛的？

尽管迈阿密热火在本场比赛中缺席了一些关键球员，但是他们的在球场上不论是进攻还是防守都能够达到他们本赛季的最佳的平衡状态。底特律活塞与热火的这场比赛是在经过了客场背靠背首场比赛加时后第二场，他们在下半场明显出现了一定的体能不足，但是让我们千万不能忘记的一点就是他们现在仍然在努力冲击季后赛，尽管他们在比赛后半段出现了大量的失误，也造成了热火的轻松得分，但是这场比赛的最大的重要性不是在于热火现在领先活塞4个胜场，而是他们现在在与活塞的赛季战绩2比2平，这也使得他们冲击季后赛时有一定的优势。但是热火现在需要更加专注于接下来的比赛对手，以及他们前面的那些对手，现在热火仅仅落后雄鹿1个胜场。

2: 太阳这个赛季的表现如何？他们将从哪些方面给热火带来威胁？

太阳的进攻效率排名全联盟倒数第三，同时他们的防守效率也是排名联盟倒数第一，他们现在还没有取得20场胜利，但是他们有着非常多有天赋的球员，他们完全有能力击败那些没有准备好的对手。这群年轻有活力的球员本赛季还因为球队稳定不足而一直处于联盟劣势，但是他们有着具有很强得分能力的球员：布克，沃那和今年的4号签杰克逊，太阳是有能力打出湖人上一场面对热火的状态的（湖人现在已经有着比他们更加出色的防守。），热火需要小心太阳打出高效率的全场进攻和减少对手的空位出手，

对于太阳来说他们的前场球员埃里克斯，本德，克里斯都是有天赋的球员但是都缺乏足够的体型和运动天赋，因此在面对阿德巴约和白边的内线组合时会有一定的劣势。热火应该能够在本场比赛中抢到不少的进攻篮板球。

3: 佩顿的到来为太阳增加了什么能力呢？

佩顿来到了太阳后表现的非常不错，他场均贡献16.4分，8个篮板，8.2个助攻和47.9％的投篮命中率。虽然现在他外线的投篮命中率依然不够理想，但是菲尼克斯的进攻也增加了不少的变化，同时他的到来也缓解了布克和华纳的进攻压力，但是现在太阳在每100次进攻中让对手赢至少9.5分。

当然佩顿在魔术的时刻总是能够给热火不少的麻烦，佩顿总是能够用着他的小抛投和远距离上篮给予热火防守漏洞上重重一击，热火本场比赛需要尽最大的努力去限制对手油漆区的得分，而太阳则需要更快的通过传球去寻找那些空位出手机会的队友。

佩顿现在才刚来到太阳，但是随着时间的推进可以想象他和布克以及华纳的进攻会达到什么样的层次，让我们拭目以待他们本场将会和这支热火队发生什么样的碰撞。

伤病情报：阿德巴约将会参加比赛。艾灵顿和泰勒约翰逊都被列入不确定名单。

比赛记录：

迈阿密热火在过去的4场比赛中赢下了3场，现在的战绩是33胜30负。

太阳在过去的13场比赛中输掉了12场，现在的战绩是19胜46负。

斯波在职业生涯中面对太阳时16胜2负。

布克现在场均25.1分。

效率 (排名):