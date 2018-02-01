德拉季奇被选为2018年NBA全明星

迈阿密，2月1日－NBA今天宣布：迈阿密热火后卫戈兰·德拉季奇被总裁亚当·席尔瓦选入NBA全明星队伍，他将替代凯文·乐福出场。这也是德拉季奇首次在NBA全明星中出现，他将会是球队历史上第8名被选为全明星的球员。第67次全明星比赛将会在TNT进行直播，超过200个国家和地区，超过40种语言进行转播，比赛将在2月18日在洛杉矶的斯台普斯中心举行。

德拉季奇在本赛季两次被评选为东部最佳球员，也仅仅只有4名球员在本赛季多次评选为最佳球员。他在46场比赛中出场，场均全队最高的17分，4.8个助攻，投篮命中率43.7%。他21次得到球队最高的助攻数，18次得到比赛最高得分，全都是球队最高。在他的帮助下热火排名东部第四，得分784分，220个助攻，292次进球，131次罚球命中。德拉季奇在赛季开头连续8场得分超过17分，这也是球队历史上开场得分数达到17分以上场数排名第三的，另外两名是詹姆斯和韦德。他在赛季开头连续14场比赛贡献至少一个3分球，这也是他职业生涯最高的记录。他在10月28日的比赛中贡献了作为热火球员的第1000个助攻，这是他在热火的第176场比赛，他是球队历史上第5快达到次记录的球员，仅仅哈达威（112），道格拉斯（126），詹姆斯（151），韦德（170）。他在11月8日与太阳的比赛中得到了球队最高的29分9个篮板，热火有7名球员在这场比赛中得到了两位数得分和超过6个篮板。在11月22日，他得到了比赛最高的27分成功战胜了凯尔特人并终结了对手的16连胜，他的队友维特斯得到了26分，这也是在2009年11月20日以来首个后场组合可以在比赛中都得到26分以上。在11月24日与森林狼的比赛中，他投进了5个3分球，艾灵顿得到了6个3分球，他成为热火队史上第14对可以与队友一起投进至少5个3分球的球员。他在11月一共投进了29个3分球帮助热火在这个月一共投进了182个，这也是球队历史上最高的3分球命中的单个月份。1月10日热火与步行者的比赛中，德拉季奇得到了全队最高的20分，其它8名上场球员均得到了8分，这是球队历史上第4次全部上场球员贡献至少8分的比赛。