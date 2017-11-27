德拉季奇被评选为本周东部最佳球员

迈阿密, 11月27日 – NBA今天宣布迈阿密热火后卫戈兰·德拉季奇被评选为东部周最佳球员（从11月20日到11月26日的比赛中）。这是德拉季奇职业生涯第三次被评选为周最佳球员，首次获得东部周最佳球员。这也是热火第56次有球员被评选为周最佳球员。

德拉季奇率领热火在这周取得了3胜0负的战绩，他场均23.7分，4.3助攻，3.7篮板和1个抢断，投篮命中率52.4%（44投22中），3分命中率57.9%（19投11中），罚球命中率84.2%（19投16中）。他两场比赛领跑热火的得分，抢断，分别获得热火最高助攻和出场时间数一次。他本周顺利进入热火千助攻名单，在为热火效率第176场比赛时获得了第1000次助攻，这是球队第五快到达这个记录的球员。德拉季奇在本赛季前8场比赛得到了至少17分，这是球队第三的最长记录，同时在开赛季前14场比赛中至少投进一个3分球也创下生涯记录。他本赛季也是热火场均最高得分数和助攻数球员。

德拉季奇在本周第一场比赛得到了27分，维特斯得到了26分，这也是2009年后热火首对后场组合可以同时贡献26分以上，帮助热火最终终结了波士顿凯尔特人的16连胜。然后他在面对森林狼的比赛中，3分球8投5中得到了20分，6个助攻，帮助热火109-97战胜森林狼。在这场与森林狼的比赛中，德拉季奇和艾灵顿成为热火历史上第14对可以同时得到5个3分球的队友。本周最后一场与公牛的比赛中，他得到了全场最高24分并帮助热火以100-93战胜对手取得了热火赛季最长的3连胜。