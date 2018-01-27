迈阿密热火95-91战胜新奥尔良黄蜂

迈阿密热火周六晚上95-91战胜夏洛特黄蜂。理查德森得到了全队最高的19分。

1. 理查德森在第四节的表现

当夏洛特黄蜂在第四节开头领先热火7分时，理查德森拼尽全力帮助热火在最后将比分反超。

除了在整场比赛中锁死了巴图姆，理查德森在这段时间里4投3中得到了8分。

但是他本场比赛最关键的表现来自于他最后时刻的这个精彩的反超比分的进球。

理查德森得到了5分助攻，2个篮板，1个抢断和1个盖帽，同时13投6中得到了19分。

2. 艾灵顿锁定胜局的进球

虽然艾灵顿在本赛季有很多的更加精彩的比赛，但是他在周六晚上的比赛中保持积极的进攻。他一次又一次用自己的表现来吸引对手的进攻为队友创造出进攻机会。

他本场比赛在最后4.6秒时投进了职业生涯单赛季最高的第150个3分球。

本场比赛最特殊的时刻。

艾灵顿得到了17分，2个篮板，1个助攻和17的效率值。

3. 奥利尼克点燃热火

从他站上球场的那一刻起，他就给热火灌注了新的能量。

他在比赛开头多次单打卡明斯基，同时在第四节完成了这样一个精彩的假传真投的精彩表现。

奥利尼克11投7投16分，4个篮板，6个助攻，18的效率值。

其他要点:

-阿德巴约在比赛中作为板凳出场，很好的向大家展现了他的全面。

你还记得他在第二节的这个精彩篮下单打暴扣吗？

….这个新秀不仅防守了兰博的3分，同时他还在下一个回合的防守中封盖了霍华德的内线投篮。

总而言之，阿德巴约6投4中得到了8分，全队最高的12个篮板，13的效率值。

-温斯洛在比赛中很好的组织了热火的进攻

看看他在第二节的这个助攻阿德巴约的空接吧！

他本场比赛最大的贡献是在防守上的表现，在他的防守下，沃克在第四节8投1中。

温斯洛得到了6分7个篮板4个助攻和25的效率值。

下一场比赛:

-迈阿密热火在周一晚上开始他们的连续4场客场之旅，他们将首先客场挑战达拉斯独行侠。比赛将于晚上8点30分开始。热火的下一场比赛将于2月5日主场面对魔术。你可以从这里购买球票.