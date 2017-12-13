波特兰开拓者102－迈阿密热火95

迈阿密热火95-102不敌波特兰开拓者。艾灵顿得到了热火最高的24分。

1. 艾灵顿

艾灵顿身着热火球衣后有很多场精彩的比赛，但是没有一场可以比的上他在周三晚上这场比赛的上半场比赛。这名30岁的射手在上半场就已经得到了21分，前7球全部命中，其中包括了6个3分球。他最让印象深刻的就是这个在7分50秒的防守，同时他面对雷蒙的防守投进这个高难度的3分球。

在稍微迟一点的时候，这个锋卫摇摆人完成了一个关键的3分球帮助热火在第四节91:89取得领先，但是很遗憾的是这并不够。

本赛季他11投8中得到了24分，3分球10投7中，艾灵顿同时得到了4个篮板，2个抢断。

2. 理查德森从来都不会放弃

尽管最终的比赛结果是这样的，但是我们依然还记得他在首节得到了11分，他努力的防守CJ麦考伦和利拉德。

理查德森本场比赛最重要的比赛不是他的投篮或者是盖帽，而是他在第四节的这个关键的篮板球。

总而言之，这名24岁的球员除了得到了11分，还贡献了2个篮板和2个抢断。

3. 咔嘣!

阿德巴约在第四节完成了这个势大力沉的空接暴扣。

另外这个新秀在比赛中在内线很好的给对手造成了干扰，并且让对手完成了很多的失误。

这名20岁的球员得到了12分7个篮板和2个助攻。

比赛记录:

-温斯洛因为左膝盖酸痛离开了比赛，没有回归。

下一场比赛:

-热火的下一场比赛将于周五晚上7点开始。之后迈阿密热火将会回归主场，他们将周六晚上8点主场迎战洛杉矶快船。你可以从这里购买球票。