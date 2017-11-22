波士顿凯尔特人与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战波士顿凯尔特人。 获得你的球票! 迈阿密热火在10月28日与凯尔特人的比赛中以96-90不敌对手，本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将于晚上7点开始电视直播。

1: 上场输给了印第安纳步行者后，你期望本场比赛热火有什么样的表现呢？

Couper Moorhead: 很明显不论是在那场比赛之后还是在过去的几天内，教练组和球员们都对球队的努力程度感觉到不满意。更重要的是他们想要投进更多的球，或者是打出更好的战术配合，这对于热火都是相当重要的。这支球队是以成为联盟最顶级的防守球队为目标的，如果你想达到这个境界你就需要非常努力的去训练，花比别的球队更多的时间在健身房。幸运的是，周日晚上的比赛就像是为热火敲响了警钟，我们会期望全联盟最努力的一支球队能够在比赛中得到回报。

Joe Beguiristain: 在迈阿密周日球队输给了印第安纳步行者的比赛中，球队谈了很多要在攻防两端做的更加出色。不仅仅是在控制失误上，他们在这场比赛中让对手得到了120分，投篮命中率达到了60%。

面对这支全联盟最炙手可热的队伍，迈阿密热火要想从他们身上拿下这场胜率并不是一件容易的事情。

2: 波士顿凯尔特人是如何获得16连胜的呢？

Couper: 绝对是统治级的防守。波士顿凯尔特人是联盟最佳的防守球队。他们每100次控球让对手仅仅得到了95.8分。他们在下半场的防守让对手平均只得到93.7分。但是凯尔特人并没有说完全的统治这些比赛。他们现在并没有说场均获胜15-20分。你甚至发现有些比赛他们甚至落后过15分，例如与勇士的比赛，但是每一次他们都能够及时的追回比分，并且最终拿下胜利。

他们除了巴恩斯以外，没有任何传统的大个子球员。霍福德是有能力去防守大个子，但是他可以出现在场上任何的地方，虽然你在中距离没有很多的投篮，但是他们会在别的地方加强进攻。他们有着很多强壮的防守球员，像杰伦布朗，塔图姆，斯马特和奥杰利。我们还没有提到欧文，他现在可能是他职业生涯最佳的防守赛季。虽然斯马特现在命中率有26.7%，但是他依然是联盟最好的防守球员。

Joe: 布兰顿·史蒂芬的执教下，凯尔特人成为这样一支防守球队并不让我们感到太惊讶，斯马特和霍福德一如既往的保持他们的防守，但是随着新的球员的到来，他们的防守也上升到另外一个层次。欧文这名25岁的球员防守效率97.4%。他一支是全联盟最佳的控球手之一，但是本赛季蜕变让他成为更加高层次的球员。

周一晚上战胜达拉斯小牛就是一个完美的例子，他们让达拉斯在最后一节28投9中，欧文独得17分后，将13分劣势扳回。

3: 从上一场与凯尔特人的比赛中我们了解到什么呢？

这场比赛最关键的就是凯尔特人的防守，热火都两节分别得到18分和19分，同时欧文最后时刻的得分也帮助他们锁定胜局。同时我们不得不提到塔图姆，虽然他刚刚今年进入nba但是他已经展现出他老兵一样的素质。虽然在赛季第一场比赛，海伍尔德受伤，但是塔图姆和二年级的杰伦布朗都给凯尔特人的带来了不一样的火力。

白边在第一场与凯尔特人的比赛中没有上场，凯尔特人在以前的比赛中都给他造成了不少的麻烦，但是白边的身高臂展都能够给球队的篮板甚至内线进攻带来巨大优势。

比赛记录:

热火现在7胜9负，凯尔特人现在16胜2负，现在是16连胜。

德拉季奇得到了球队最高的18.3分，4.7个助攻。

欧文得到了凯尔特人最高的22.5分，1.6个抢断。

效率 (排名):