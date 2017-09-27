编年史:2011-2012

圆满完成任务。

从现在开始的多年后，当那些在2012年还没有出生的人通过选秀进入联盟时，他们会了解到2012年夺冠的那支迈阿密热火会永远被称为2012年NBA年度队伍——那支终于实现了2010年休赛期承诺的队伍。是这支以勒布朗·詹姆斯，德怀恩·韦德和克里斯·波斯为核心的热火赢得了荣耀，他们兑现的承诺将永远为人所铭记。

现在，事情开始变得不一样的。这谈不上有什么额外收益，但是确实已经开始建立了一个新基础。纵观联盟历史，有很多每年都变得越来越好的球队的例子，从那些导致他们过早被淘汰的失败中汲取经验。很少有队伍可以什么都不操心就赢进休赛期的。无论他们是否在第四场比赛的第三节错失了那个三分球，他们都是最终胜利的一部分。他们体会到了这项运动带来的最大幸福，内心所有的疑虑都被打开的香槟酒带走了，而他们将会永远拥有这种感觉。

他们的能力将永远不会再被质疑。人们只会问他们能否再一次夺冠。每一个疑问，每一个公开怀疑，都会先有一个对之前成功的默认。

这些都不那么重要。重要的是这支队伍，以及他们一同走过的路。

这并不容易。

赛季并没有按照预期开始。因为还在感恩节期间，所以联盟处于停工状态。按照时间计划比赛将会在圣诞节开始，只有足够的时间来为今年剩下的时间安排为期两周的训练营和自由市场时期。完整的训练成为了记忆——由于每支队伍都有一次三连背靠背比赛和一周四到五次的比赛强度，迈阿密常规赛季总是在15胜18负的这个数据范围里波动。

整个休赛期都沉浸在决赛输给达拉斯小牛的痛苦中，然而突如其来从日程上减掉的16场比赛，让每个人都从往事里走了出来。简直没有喘息和睡觉的空隙，没有什么准备，当热火还在同之前的赛季一样，更多地为场上表现而非最终结局而担心的时候，一个俱乐部的“奢侈品”知道他在季后赛场上成为头号种子选手的机会来了——这个赛季将让他达到另一个高度。

在一月漫长的客场之旅中连续输给了洛杉矶快船和丹佛掘金都不是什么大问题，紧接其后力克圣安东尼奥马刺和洛杉矶湖人的胜利都非常令人信服。常规赛还是如过去一样跌宕起伏，充满各种来自外界的极端评论，但是大多都不会存在很久。有时热火在一场败局里的表现要好过接下来拿到两位数胜场里的表现，但是只要还在季后赛席位里，艾瑞克·斯波就不会让队伍停滞不前。

然而建设并不是总配有合适的工具。在加入肖恩·巴蒂尔和选秀了诺里斯·科尔之后，帕特·莱利说希望他组建的队伍拥有全联盟最全能的阵容，无论大小球都可以在场上与射手们控制好间距。但是问题是，迈克·米勒因为伤病缺席了将近三分之一个赛季，德怀恩·韦德只打了66场比赛中的49场。即使马里奥·钱默森比之前更有命中，巴蒂尔很难找到发挥的机会，整支队伍都缺乏充足的实验。

这就是为什么之前克里斯·波什也受伤之后，在东部赛场对抗印第安纳步行者的半决赛中，热火在季后赛中使用了七套不同的首发阵容。这支队伍有自己的理念，但是健康状况不容许他们去把这些想法一一实现。

但是一旦这些想法可以实现，一切都会不同。

我们加速度过常规赛，因为每个人都焦头烂额。直到四月，如果你问一名球员关于另一场比赛的某些事情，他们可能都不知道你到底说的是什么事。数据都被紧张的日程和没有充足的比赛样本搅浑，所以当季后赛来临的时候，很多情况都是之前并不知道的。迈阿密赢得了46场比赛，詹姆斯在联盟有史以来最高效最出色的赛季里赢得了最有价值球员奖，球队在第一轮对抗纽约尼克斯的比赛中赢得非常漂亮。

由于他们自身的伤病问题，尼克斯的进攻是过去十年里最孤立的。除了泰森·钱德勒的挡拆，就是阿玛尔·斯塔德迈尔或卡梅隆·安东尼的运球。这正中了迈阿密的下怀，他们就是这样一支队伍，擅长阻止单人进攻和挡拆，在与当年运球最快最精准的队伍纠缠不下。艾瑞克·斯波尔斯特拉早就留了一手，用巴蒂尔和詹姆斯在三分线前守住安东尼，带走尼克斯大多数简单和舒适的传球，尼克斯全程都没有反应过来。迈阿密输掉了第四场比赛，但是鉴于每支队伍的表现，热火对于数据还是满意的。

印第安纳步行者带着他们强大的替补席和大体型球员来了，由于波什的拉伤，在第一场比赛就不得不放慢节奏。在第三场比赛中罗伊·希伯特打垮了热火——不仅因为这是浅默森最佳表现的比赛之一——也因为韦德受伤13投仅2中（后来发现他其实在比赛当天上午膝盖就出现了问题），迈阿密拿到了这个赛季的最低数据由于芝加哥公牛在德里克·罗斯受伤后已经惨遭淘汰，热火的排名紧随其后。

在印第安纳波利斯停留的两天之后，整个赛季都随之改变了。

并没有尝试去与步行者在体型上正面较量，斯波尔斯特拉开始充分利用队伍的多元化，首发詹姆斯作为大前锋，巴蒂尔的出现可以实现这一改变——就如同他之前与安东尼的较量一样，正面拦截传球——而他的能力将让大卫·韦斯特的处境更加艰难。当印第安纳的大个子们都被拉出油漆区，射手们全程活跃在球场上，詹姆斯拥有充足的空间在帮助韦德（30分）找回状态的同时拿下40分18篮板。热火赢得了接下来的两场比赛，即将对战送走费城76人的波士顿凯尔特人。

波什再一次缺席——他在第五场比赛短暂回归——热火与拉简·朗多（第二场比赛拿下44分）和凯文·加内特（第三场比赛拿下24分）的组合陷入苦战。迈阿密在主场拿下两场比赛，之后波士顿拿下了接下来的两场比赛，但是在第五场比赛热火以98比79失败之后，这个赛季的热火再次被逼上绝路。

这时候勒布朗·詹姆斯开始力挽狂澜。

在波士顿主场的迈阿密与波士顿的第六场较量，很多年后还会为人津津乐道。詹姆斯再次提高了他的投篮和球技，第六场比赛就是这些努力的完美体现。 他处于后场，骗过防守他的人，进入前场。他拉起运球。在一次艰难的抢断之后突破防守投篮。他投入了一些高难度的三分球。詹姆斯对于波士顿而言是一计快速毒药，仅前三节就用45分葬送了对手的希望。

第七场比赛是非常精彩的，詹姆斯展现了他卓越的表现。从那以后，对于詹姆斯在季后赛的表现就很少再有质疑之声了。他肩负重任，把它带入俄克拉荷马为NBA决赛殊死一搏。

在于雷霆的第一次对抗中开场迈阿密的防守就开始出现问题，但是在那次失利之后热火开始展现出非常清晰的战略：让射手们活跃在场上，带球，传球，跑位，建立防御性的混淆场面。 这是他们实验了两年的战术，无论巴蒂尔在侧翼挡拆，还是詹姆斯和韦德的联合抢断，在这个赛季中都很有效。随着波什恢复健康，热火的防守得以加强，雷霆急需拉塞尔·威斯布鲁克和凯文·杜兰特的出色表现——加上詹姆斯·哈登的拼搏——在第四节把比分缩小的非常接近。

第四场比赛中发生了戏剧性的变化，勒布朗突发腿抽筋，而这并没有阻止他在不到三分钟的时间里投入一记三分。但是这在第五场比赛开始后就很快被遗忘了，在迈阿密时似乎从来不在状态的迈克·米勒，那天远距离投篮8投7中。

如此热火拿到了冠军，是少有的建自90年代不依靠大个子中锋而是凭借多元化阵容，势不可当的速度和意识取得冠军头衔的队伍之一。它可能正式带来了NBA的新纪元——全新类型的中锋有朝一日将会崛起——但是对热火而言，夺冠之旅是一场近乎完美的关于艰苦训练，敬业奉献的写照。

热火拿到冠军，他们将永远冠有冠军头衔。