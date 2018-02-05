奥兰多魔术与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上主场迎战奥兰多魔术队。迈阿密热火在12月30日以117-111战胜对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛的现场情况。

1: 迈阿密热火的新阵容在面对活塞的比赛中表现如何？

哈桑-怀特塞德在上一场比赛中因为身体不适没有参加比赛，因此主教练斯波使用了奥利尼克，阿德巴约，温斯洛和作为首发替代了之前的白边，詹姆斯约翰逊和泰勒约翰逊。阿德巴约在面对刚刚交易到活塞的布雷克·格里芬表现非常抢眼。他在比赛最后时刻的多次完成精彩防守，同时在他的防守下，格里芬本场比赛的命中率仅仅只有18投5中。奥利尼克在比赛最后时刻完成了一些非常关键的进球，同时詹姆斯约翰逊在成为替补出场后，又找到了上赛季后半段的感觉。

当詹姆斯约翰逊在首发中，他往往成为了球队的第二得分点，然而当他作为球队的替补出场时，他与德拉季奇的配合下得到了18分，7个助攻，5个篮板。同时值得一提的是，詹姆斯－约翰逊在板凳席上更为频繁的投进3分球，很明显这个位置让他变得更加舒服，他的进攻也因此变得更加流畅。

同时奥利尼克和德拉季奇的配合也产生了许多积极的影响。在593分钟他俩的共同出场时间下，迈阿密热火在100次进攻中得到了107.9分，他们俩在27分钟面对活塞的比赛中得到了11的正负值。

这真的很不错。

2: 本赛季热火在面对奥兰多魔术的比赛表现的稳定吗？

奥兰多魔术在过去的几个赛季中精彩会给迈阿密热火带来麻烦，他们在过去的3场比赛中赢下了1场。同时他们在那场比赛中甚至一度领先了18分。取决于奥兰多魔术的球队阵容，与他们的每场比赛也变得非常独特。他们在首次热火与魔术的交手中阵容完整，可是在第二场比赛中他们缺席了戈登和武策维奇，然而在第三场比赛中同样缺少了武策维奇，同时他们还缺少了泰伦·罗斯。

我们都很清楚当他们的阵容完整时，特别是戈登，福涅尔，佩顿都在场时能够给迈阿密热火带来一些麻烦，但是他们的板凳－与夏洛特的板凳非常相似，迈阿密热火有机会在板凳上击败对手，但是现在魔术的防守已经掉到了联盟倒数第六，他们的板凳也是很大一部分原因。

本场比赛戈登因为左侧腰部肌肉不适能否出场还不确定，在过去的3场比赛中戈登都无法出场比赛，但是魔术的进攻在这几场比赛中达到了100次进攻113分，如果这名前NBA扣篮王能够在比赛中出场那一定会给迈阿密热火带来更多的麻烦。

3: 你是如何预测周一晚上热火的比赛的？

迈阿密热火在12月26日大胜奥兰多魔术18分，我们在过去的几个赛季中都认识到奥兰多魔术已经成为热火的一个很具挑战的对手，但是鉴于他们本赛季的表现我们本场比赛获胜的概率并不小。但是更重要的是迈阿密热火本赛季在关键时刻表现非常抢眼，他们领跑了联盟比分接近时的胜率。在这比分接近的比赛中投进关键一球并获得最后胜利是非常鼓舞士气的，但是在比赛最后时刻，往往一个进攻失误或者是抢断，干扰传球就可能会改变比赛的趋势，比分接近的比赛可以帮助你超过排名靠前的对手或者是输给你身后的对手。然而在球队收获3连败后，热火现在急需一场大胜来鼓舞士气。

伤病情报：

-哈桑怀特塞德因为身体不适没有参加今天早上的投篮训练，但是主教练斯波期望他能够在本场面对奥兰多魔术的比赛中可以出场。

-奥兰多魔术宣布戈登将不会出场。

比赛记录：

迈阿密热火已经取得了面对魔术的两连胜。

奥兰多魔术在过去的5场比赛中输掉了4场，现在的战绩是15胜36负。

德拉季奇场均17.2分，4.7个助攻。

佩顿场均6.2个助攻，1.5个抢断。

效率 (排名):