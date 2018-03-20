七场克里斯·波什最抢眼的比赛

克里斯·波什真是一个人颠覆你对篮球运动员认知的男人。

在这个联盟中很少有像克里斯·波什这样喜欢玩吉他，编程序，制网页，自酿啤酒等种种爱好的人了。

在他身着迈阿密热火球衣的6年时间里，克里斯波什用他的外号很好地阐述了他在比赛中的表现。

让我们在波什34岁生日之际回顾下他职业生涯中一些最关键的比赛。

2011年5月9日:改变结局的表现

迈阿密热火在2011年东部决赛中2-1落后凯尔特人，波什在前几场比赛进攻有些不畅顺。

在第四场比赛中，克里斯波什在第三节完成了精彩表现后，他在加时赛中得到了热火12分中的5分，他关键时刻的补篮帮助热火在离比赛结束的时候95-90领先对手5分。

让我们看看他这段时间的精彩表现。

迈阿密热火也最终在两场比赛后成功击败对手拿下了比赛最后胜利。

2012年6月9日：再次落后开拓者

在2012年的东部半决赛中面对步行者中因为腹部拉伤缺席了大部分比赛后，他在热火与凯尔特人的比赛中帮助热火最终连续第二年淘汰了凯尔特人。

在这样一场赢或者是输的比赛中，克里斯波什在比赛第四节投进了2个关键的3分球，并且10投8中得到了19分。

就像范甘迪在电视直播中说的，“这都是波什的关键得分。”

2013年3月31日：一切都是有预兆的

在韦德和詹姆斯都因为伤病缺席与马刺的比赛中，波什在比赛一开头就得到了热火开场12分中的10分。

虽然说看到他在比赛中一直表现抢眼，但是没有人会忘记他最后的制胜3分球是如何让对手慌乱的。

波什机智的为雷阿伦在侧翼挡拆，这也让斯普利特的注意力专注于雷阿伦身上，邓肯也不得不因此补防这个球。

非常机智的进攻。

2013年6月18日：绝地大翻盘

你一定能够猜到2013年总决赛第六场会被摆上这个列表，但是我们将会为您整理下那些你可能已经忘记的细节。

马刺在比赛还有28.2秒时领先热火5分，看上去他们似乎就要赢了，接着詹姆斯投入3分球，莱纳德罚球2罚1中后。

然后这个历史时刻就发生了:

雷阿伦在本场比赛中紧接着就投进了这个在热火球队历史上最关键德进球，而波什的这个篮板也绝对是比赛最终胜利的关键。

很快这个全面的大个子在加时赛中封盖了帕克和格林的得分。

完全拼尽自身全部能量。.

2013年12月1日：神奇的数字“3”

看到球员在场上可以轻松找到手感并不论出手距离的感觉是非常美妙的。

波什率领热火打出了一场大翻盘并战胜了当时的山猫，波什在比赛中连得13分，其中包括了3个3分球并帮助热火取得了领先并再也没有落后给对手。

“KABOOM!”

2013年12月28日：又是一场绝杀

尽管在之前与国王的比赛中打了超过35分钟并带上加时赛，在西部客场之旅中面对开拓者表现出他最佳水平。

事实上，波什得到了热火第4节的11分，并且在韦德的挡拆后投进了这个制胜的3分球。

事实上，这一切都是詹姆斯说的。

2014年3月24日：开拓者再次碰上了波什

面对开拓者，他一定是发现了什么。

在比赛还有11.4秒，年轻的利拉德有机会投入3分球帮讲比赛拖入加时。

是时候来用一场胜利来庆祝波什的生日。