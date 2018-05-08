2017-18赛季回顾：戈兰·德拉季奇

应该很难会有比德拉季奇2017-18赛季更加充实的一年了吧。

在经过9月份率领斯洛文尼亚拿下了金牌后并获得了本届的MVP后，德拉季奇回到NBA后保持他的状态并努力去变得更加出色，去追逐更高的荣耀。

除了本赛季首次入选全明星以外，这个斯洛文尼亚球员本赛季两次被评选为东部周最佳球员。

德拉季奇可能是热火本赛季从头到尾最稳定的球员。

让我们来看看他本赛季5大最精彩的表现吧。

11月22日 热火vs凯尔特人：连胜的终结

凯尔特人在这场比赛前已经取得了16连胜。

而德拉季奇显然不在乎这个。

这个斯洛文尼亚人在面对出色的波士顿式防守下展现出他惊人的心理素质和进攻能力。

结果呢?

他本场比赛17投8中得到了27分，5个篮板和4个助攻。

没错，德拉季奇表现的非常全面。

1月3日 热火vs活塞：不断的运转并寻找方式去解决问题

即使德拉季奇在比赛中一如既往的用自己的快速出手完成得分，同时还能够完成高难度的上篮，他可以说是真正改变比赛的人。

他是如何做到的呢？

他贡献了赛季最高的13个助攻，光第四节他就送出了4次。

在防守端，德拉季奇想尽一切办法让伊什·史密斯出手时出现麻烦，在他的防守下史密斯4投0中。

奥利尼克可能是本场比赛中最闪耀的那颗星星，他得到了25分，但是热火如果没有德拉季奇是无法赢下这场比赛的。

1月9日，热火vs猛龙：职业生涯最高

从比赛一开始，德拉季奇就用自己的努力让热火在面对猛龙这个强大对手时表现的足够稳定。这个控球后卫很好的掌控了比赛节奏，但是他很好的利用了自己的脚步和进攻节奏打出自己的风格。

不要忘记了他给詹姆斯约翰逊的这个精彩的背后传球，同时还有这个在艾灵顿投进压哨前的19.6秒的关键上篮。

德拉季奇在这场比赛中拿下了职业生涯最高的12个篮板球，21投10分得到了球队最高的24分，4个助攻。

1月14日：热火与雄鹿：着火的手感

当德拉季奇帮助热火在比赛中取得了两位数比分的领先时，最好的德拉季奇还没有展现出来。

德拉季奇在第四节5投4中得到了11分，3分球3投3中。

德拉季奇本场比赛17投9中得到了25分，2个助攻和全场最高的17的正负值。

3月16日，热火与湖人：用胜利结束客场

德拉季奇在热火西部之行中虽然有着非常出色的表现，但是很可惜在前几场比赛球队在最后还是输给了对手。

面对最后一个客场对手湖人时，德拉季奇的神勇发挥帮助热火终于以一场胜利结束这个客场行。

在上半场他就10投7中得到了22分，其中包括了4个3分球，德拉季奇在比赛结束前14.3秒完成了一个小抛投。

在这个制胜的进攻中，主教练斯波很正确的让这个32岁的球员加快进攻节奏而不是叫个暂停。

德拉季奇本场比赛18投10中得到了30分，5个篮板和2个助攻。