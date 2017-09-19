2008-09：韦德年的复兴

2008-09赛季标志着迈阿密热火重组运动的开始。随着2006年冠军赛季中大多数队员的离开，这支被新的主教练艾瑞克·斯波尔斯特拉执教的热火，开始以德怀恩·韦德为核心重新建队。韦德没有辜负使命。

在缺席了2007-08赛季的30场比赛之后，韦德在北京为美国奥运队摘得金牌，在这个星光熠熠的阵容中他被认为是最佳球员，在这里他重新定义了自己的比赛，再次把自己送入联盟最具才华的精英阶层。陆续在12月和次年2月当选东部赛场月最佳球员之后，韦德以前所未有的最佳状态进入新赛季，减少失误，提高效率，以场均30.4分惊艳了NBA全防守阵容第二组并赢得一席之地。

随着渐渐适应比赛，韦德甚至以9，459分超越了阿朗佐·莫宁（两周后阿朗佐·莫宁的球衣在美航球馆退役），成为球队历史上得分最多的球员。在3场得分50，13场得分40的比赛之后，毫不意外地韦德进入了全NBA第一阵容，在MVP的投票中以非常接近的比分位居第三。

韦德的再度崛起助力了球队的成功。热火选中了迈克尔·比斯利和马里奥·钱莫斯，在休赛期签约了詹姆斯·琼斯和贾马尔·马格洛伊尔，让热火整体上更强更健康。距离全明星周末还有4场胜率超过50%的比赛，为了加强前线，迈阿密把肖恩·马里昂和马库斯·班克斯交易给多伦多猛龙，迎来了六次进入全明星的中锋杰梅因·奥尼尔，前锋贾马里奥·穆恩和选秀权。

这支队伍最终取得了43胜39负的成绩，并在2月21日取得其职业球队史上的第800场胜利，保证了季后赛第13名的席位，斯波尔斯特拉成为球队历史上胜利场次最多的第一年执教教练。迈阿密成为了NBA历史上第二支在前一个赛季只取得15场及更少胜利却在本赛季进入季后赛的队伍。他们在过去14年间曾前11次以仅次于底特律活塞的东部赛场第二名的成绩进入季后赛，同期底特律活塞总计12次进入季后赛。

在第一轮季后赛中热火在7场比赛中输给了亚特兰大老鹰队，5月3日的最终一战中以91比78不敌对手。然而拥有了年轻的天赋球员，最有价值球员的加盟，比前一个赛季多取得28个胜场的提高，很明显迈阿密已经开始走在回升的道路上。