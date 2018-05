The results of Tuesday's 2018 NBA Draft Lottery:

1. Phoenix Suns

2. Sacramento Kings

3. Atlanta Hawks

4. Memphis Grizzlies

5. Dallas Mavericks

6. Orlando Magic

7. Chicago Bulls

8. Cleveland Cavaliers

9. New York Knicks

10. Philadelphia 76ers

11. Charlotte Hornets

12. LA Clippers

13. LA Clippers

14. Denver Nuggets

The complete 1-60 Draft order will be added to this page shortly. Please check back.