Tuesday's Top Performers: Anthony Davis, Damian Lillard stay hot

Check out Tuesday's top five leaders in each statistical category. Find more at NBA.com/stats.

Points

1. Anthony Davis 41

2. Damian Lillard 37

3. Stephen Curry 34

4. Russell Westbrook 32

5. Bradley Beal 30

Rebounds

1. DeAndre Jordan 20

2. Ed Davis 14

2. Nerlens Noel 14

4. Anthony Davis 13

4. Markieff Morris 13

Assists

1. Jrue Holiday 17

2. Ben Simmons 13

3. James Harden 11

3. Dennis Smith Jr. 11

3. Lou Williams 11

Blocks

1. Anthony Davis 3

1. Dewayne Dedmon 3

1. Dwight Howard 3

1. Kyle O'Quinn 3

1. Emeka Okafor 3

Steals

1. James Harden 4

2. Steven Adams 3

2. Trevor Ariza 3

2. Stephen Curry 3

2. Anthony Davis 3

Three Pointers Made

1. Damian Lillard 8

2. Bradley Beal 6

2. Stephen Curry 6

2. Yogi Ferrell 6

5. Robert Covington 5

Free Throws Made

1. DeMar DeRozan 12

2. Damian Lillard 9

3. Jonas Valanciunas 7

3. Lou Williams 7

5. James Harden 6